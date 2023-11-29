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Бойкова и Козловский рассказали историю своего прозвища Кисики

Бойкова и Козловский рассказали историю своего прозвища Кисики
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Двукратные чемпионы России в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали историю самого известного прозвища своего дуэта – Кисики.

«У нас есть уже укоренившееся прозвище — Кисики, но, насколько я знаю, оно пошло даже не от наших болельщиков, а от Татьяны Анатольевны Тарасовой. Мне рассказывали такую версию (я её лично не проверял и не могу ручаться за её достоверность), но якобы в одной из трансляций, когда мы только начинали с Сашей нашу карьеру на взрослом уровне, Татьяна Анатольевна сказала: «Да они просто Кисики». И вот с тех пор, видимо, за нами закрепилось это прозвище», — приводит слова Козловского «Собака.ru».

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы – 2020, призёры чемпионата мира – 2021 и континентальных первенств 2019 и 2022 годов.

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