Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко прекратил сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр, хореографом и тренером Анжеликой Крыловой, об этом со ссылкой на два источника сообщает «РИА Новости Спорт».

По утверждению источников, ожидается, что спортсмены переедут в США, где дуэт будет тренировать Николай Морозов, отец фигуристки.

Напомним, танцевальная пара образовалась в это межсезонье и успела выступить на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. После ритм-танца спортсмены занимали третье место с результатом 76,13 балла, но снялись с соревнований перед произвольным танцем из-за травмы Морозов. На разминке ногу фигуристки порезала коньком Елизавета Шанаева.