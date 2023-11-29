Источник: фигуристы Морозов и Ерёменко могут сменить спортивное гражданство на французское

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, выступающие в танцах на льду, рассматривают вариант смены спортивного гражданства, планируя участвовать в соревнованиях под флагом Франции. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщает со ссылкой на два источника.

Ранее стало известно, что танцевальный дуэт прекратил работу с хореографом и тренером Анжеликой Крыловой. Фигуристы планируют тренироваться в США под руководством отца Аннабель, Николая Морозова.

В сезоне-2023/2024 спортсмены выступали на третьем этапе Гран-при России в городе Красноярск. По итогам ритм-танца Морозов и Ерёменко набрали 76,13 балла, что позволило им занять промежуточное третье место. Однако, на разминке перед произвольным танцем Морозов получила порез коньком и пара не смогла продолжить выступления.