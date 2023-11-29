«Это уже всё, это бьёт по психике». Липницкая — о внимании после победы на ОИ-2014 в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая рассказала, как на неё повлияла победа в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Я была счастлива, потому что, наверное, к этому и шла всю свою спортивную жизнь. Я помню, что была очень рада, что целая команда с медалями, что мы первые, что я не подвела. Когда ты выходишь, а тебе не дают прохода, твоя жизнь меняется с ног на голову. Это уже всё, это бьёт по психике. Потому что я никак не была готова к этому», — сказала Липницкая в интервью на Rutube-канале «Соловьёв LIVE».

Напомним, Липницкая официально завершила карьеру 9 сентября 2017 года. Юлия работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и вместе с мужем воспитывает дочь Каталину, которой в июне исполнилось три года.