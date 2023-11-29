Евгения Медведева анонсировала своё участие в новогоднем выпуске шоу «Маска»

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что вернётся на шоу «Маска» в новогоднем выпуске. Ранее спортсменка принимала участие в шоу в костюме шаурмы.

«Друзья, помните же Шаурму? Видите наушники и микрофон? А это значит, что Шаурма возвращается на один новогодний выпуск! С кем и какую песню я пою – большой-большой секрет. Это будет ваш новогодний подарочек. Потому что лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год», — сказала Медведева в видео, опубликованном в соцсетях.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться к сппециалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.