Хромых, Косторная и Куница выступят на чемпионате Москвы

На сайте «Спорт вокруг» обнародованы заявки участников на чемпионат Москвы, который пройдёт в столице в Ледовом дворце «Мечта» с 5 по 9 декабря.

В числе 17 участниц соревнований у женщин заявлена 17-летняя Майя Хромых. В 2021 году фигуристка дважды становилась призёром этапов «Гран-при»: она заняла второе место в Турине и третье — в Сочи. На чемпионате города Хромых представляет школу «Хрустальный».

В парном катании заявлены 20-летние Алёна Косторная и Георгий Куница. Косторная до 2023 года выступала в одиночном катании. На её счету победы на чемпионате Европы, в финале «Гран-при» и на двух этапах серии в сезоне-2019/2020. Позднее она ещё четыре раза становилась призёром этапов «Гран-при». На чемпионате города Косторная и Куница представляют школу «Медведково». Всего на московском турнире заявлены семь пар.