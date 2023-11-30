Президент ОКР Поздняков: россиянки сохраняют лидерство в мировом фигурном катании

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что российские фигуристки, выступающие в одиночном катании, и спортивные пары остаются на лидирующих позициях в мировом фигурном катании, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Россияне сохраняют лидерство и в женском одиночном катании, и в парном катании, где у нас четыре сильнейшие пары в мире на сегодня. Несерьёзно говорить о том, что мы где-то уступаем», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на международные старты в нейтральном статусе.