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Анна Щербакова рассказала о планах на зимний сезон

Анна Щербакова рассказала о планах на зимний сезон
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, что планирует активно участвовать в показательных выступлениях и ледовых шоу в зимний сезон.

«У меня очень-очень много выступлений. Сейчас уже второй день подряд выступаю на открытом катке, сезон которых начинается. Запланировано множество выступлений, спектаклей, сказок. Будут и выступления с показательными номерами. Расписание на ближайшие два месяца очень плотное — каждый день есть дела», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне Щербакова не выступала, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, где заняла третье место. Также Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

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