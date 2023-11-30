Аделина Сотникова представила трофей «Игр будущего» перед Байконуром

Трофей «Игр Будущего» отправился на Байконур, откуда 1 декабря полетит на МКС. В России он посетил восемь городов, последним из которых стал Саратов. Жителям города трофей представили олимпийские чемпионы — фигуристка Аделина Сотникова и прыгун в воду Илья Захаров.

«Мне нравятся новые форматы, я поддерживаю любое развитие спорта, поэтому мне будет интересно посмотреть «Игры Будущего». В их основе лежит хорошая идея — совместить компьютерный и обычный спорт в общие дисциплины. Это поможет создать более универсальных спортсменов», — рассказала Аделина Сотникова.

Саратов стал восьмым городом, который посетил трофей «Игр Будущего». До этого его показали в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе и Оренбурге. Во всех городах местные жители могли сфотографироваться с трофеем, посмотреть соревнования по различным фиджитал-дисциплинам и взять автограф у знаменитых спортсменов, блогеров и киберспортсменов. Трофей представляли: олимпийские чемпионы Камила Валиева и Артур Далалоян, стримеры Recrent, Парадеевич и Алексей Пчёлкин, медиаспортсмены из команд 2DROTS и Mill-Team.

Путь трофея «Игр Будущего» на Байконур стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования «100 дней до Игр Будущего».

За две недели кортеж с главным призом турнира преодолел более 5 000 километров. Трофей «Игр Будущего» путешествует в легендарной «Буханке», которая доставит его на Байконур. Там 1 декабря пройдет запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» с Трофеем на МКС. Из космоса главный приз международного турнира вернётся в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на «Играх Будущего».

«Игры Будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.