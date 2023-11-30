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Евгения Медведева проведёт мастер-класс на катке в «Лужниках» 2 декабря

2 декабря на открытии сезона на катке «Мечтатели» в «Лужниках» состоится большой ледовый праздник.

Первый сеанс, в 13:00, откроет Евгения Медведева. Звезда фигурного катания даст мастер-класс, покажет, как правильно делать различные фигуры на льду и затем присоединится к самой длинной «змейке» вместе со всеми гостями катка! Также состоятся народное караоке, анимация для детей и многое другое.

Следующий сеанс, который начнется с 16:30, пройдет под зажигательные ритмы диджейского сета.

Кульминацией праздника станет большой музыкальный фестиваль, который пройдет во время третьего сеанса и начнется в 20:00. На сцене, специально построенной в центре катка, выступят популярные артисты – PIZZA, PavLova, CHEBANOV, Елена Князева, sozONik, мартин, Натали Андрес, Burito, U108, Liili, Катя KIKI, Мохито, POLINA CHILI и Алексей Воробьёв.

Программа мероприятий 2 декабря на катке «Мечтатели» по сеансам:

13:30-15:30 – Мастер-класс Евгении Медведевой, анимация и интерактивы.

16:30-19:00 – DJ-сет.

20:00-22:30 – Музыкальный фестиваль с участием популярных артистов.

Информацию о катке можно найти на сайте.