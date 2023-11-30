Траньков в ответ на критику показал четверной выброс в исполнении Бойковой и Козловского

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил вице-чемпионке Европы в парном катании Вере Базаровой, которая ранее раскритиковала изменение техники выброса двукратных чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, у Саши были проблемы с приземлением. Может, поэтому они решились на перемены», — приводит слова Базаровой «Спорт-экспресс».

В межсезонье Бойкова и Козловский перешли из клуба Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе, где Траньков является одним из тренеров. В ответ Максим выложил чистое исполнение Александрой и Дмитрием четверного выброса.

«С приветом для Веры с говорящей фамилией!!! Четыре оборота, сальхов», — подписал Траньков видео в своём телеграм-канале.