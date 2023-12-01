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Леонова не считает проблемой то, что российские фигуристки стали прыгать меньше квадов

Леонова не считает проблемой то, что российские фигуристки стали прыгать меньше квадов
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова рассказала о своих впечатлениях от соревнований одиночниц в сезоне-2023/2024 в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Какие впечатления соревнования девушек на вас произвели? Многие говорят, что из-за того, что исчезли ультра-си, стало меньше зрелищности. Вы с этим согласны?

— Зато стало больше катания, больше эстетики, больше интересных программ. Мне кажется, сейчас четверных стало столько, сколько их нужно. На каждом этапе кто-то что-то пробовал, но не было гонки за четверными: кто больше сделает и так далее. Все в свою силу катались, кто что мог, то и делал. Главное, что мы увидели интересные постановки и насладились катанием девочек. Всё равно есть конкуренция, есть борьба. На чемпионате России будет очень интересно наблюдать за этим. Даже учитывая то, что не восемь человек, как обычно, будет делать четверные, а только тройка лидеров.

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