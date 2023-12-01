Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это цифры, которые на мировом уровне фигурируют». Леонова — о 300 баллах Гуменника

«Это цифры, которые на мировом уровне фигурируют». Леонова — о 300 баллах Гуменника
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала достижение Петра Гуменника, преодолевшего отметку в 300 баллов на этапе Гран-при России в Самаре.

«Да, я тоже отметила для себя эту цифру. Это реально круто! Я сразу себе пометку поставила, что это цифры, которые на мировом уровне фигурируют. Но мы не знаем, как он будет готов к чемпионату России, как остальные откатаются. Прогнозы какие-то делать сложно. Да, Петя ушёл за 300, собрался, молодец. Но на предыдущем этапе у него так не получилось. Тут надо набраться стабильности и уже выходить и показывать», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Пётр Гуменник одержал победу с результатом 300,66 балла.

Материалы по теме
«Валиева — это что-то не сравнимое ни с чем». Итоги Гран-при России с вице-чемпионкой мира
Эксклюзив
«Валиева — это что-то не сравнимое ни с чем». Итоги Гран-при России с вице-чемпионкой мира
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android