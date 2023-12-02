Роднина: фигурное катание у нас на хорошем уровне, но сейчас мы не сильны как никогда

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что фигурное катание в России находится на очень хорошем уровне, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований? Сейчас мы не сильны как никогда. В чём оно сильное? Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные соревнования», — приводит слова Родниной Sport24.

В марте 2022 года российские фигуристы были отстранены от международных турниров из-за событий на Украине. 11 июня 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение до дальнейшего уведомления.