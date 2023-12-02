Медведева — о платье на Олимпиаде: тренер с дизайнером придумали, я надела, пошла кататься

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о платье, в котором она выступала на Олимпийских играх 2018 года.

«Мне нравится очень платье для моей олимпийской короткой программы. У меня прямо на костюме выложен камнями Млечный Путь. Очень красиво! На свету сильно сверкает, блестит. Если блестит, значит — красивое. Но на самом деле мне тогда было всё равно, в чём кататься. Тренер с дизайнером придумали, я надела и пошла кататься», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».

Напомним, фигуристка выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018 с мировым рекордом.