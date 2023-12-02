Медведева: кому-то платья шили Ахмадуллина и Юдашкин, а мне важно, чтоб были навороченными

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, каких требований к своим платьям для прокатов придерживалась.

«Знаете, у других фигуристов были эксперименты с тем, чтобы сшить платье у известного дизайнера. Ахмадуллина шила, по-моему, Ленке Радионовой, и у Юдашкина кто-то делал. Получается красиво, но не функционально. То есть в них неудобно кататься. Вера Вонг делала костюмы для олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Но там просто зелёная водолазка (смеётся)!

Мне важно, чтобы костюм был навороченный, много камней, но при этом лёгкий, потому что мне прыгать надо. У меня сетка максимум в два слоя, чтобы нигде ничего не просвечивало. То есть в два слоя сетка: кладётся бежевая и цветная сетка поверх, чтобы перекрыть. Камни, узоры — вот это всё. Костюм весит максимум грамм 300–350. Не дай бог юбка чуть тяжелее: сразу в воздухе начинает болтать!» — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».