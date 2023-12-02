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Костомаров — о жизни после комы: радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы

Костомаров — о жизни после комы: радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы
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Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что после болезни и комы его стали радовать элементарные вещи.

«Мне надо адаптироваться к новой жизни, и каждый день я одерживаю маленькие победы в домашних условиях и в занятиях спортом. Очередной этап в моей жизни ещё более трудный, чем олимпийская вершина. Меня радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы и каким-то образом поковыряться в ухе, почесать затылок. Жизнь бесценна, раз уж я остался жить, то для чего-то это нужно», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, в январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, затем спортсмена ввели к медикаментозную кому. Из-за болезни у фигуриста возникли проблемы с кровообращением, вследствие которых ему пришлось ампутировать обе стопы и кисти рук.

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