Костомаров: первые пару месяцев в больнице было абсолютное разочарование и нежелание жить

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, что не хотел жить первые несколько месяцев после выхода из комы.

«Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить, благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами «не сдавайся», «мы вместе», «мы пройдём этот путь», «нужно идти вперёд». Раз это произошло, то для чего-то это дано, я не понимал, для чего, потому что это очень жестоко. Огромная помощь врачей, родных и близких, спасло меня моё сильное сердце, потому что отказали все органы, был микроинсульт, до сих пор непонятно, как оно продолжало биться. Возможно, потому что я много тренировался, работал над собой, была закалка спортсмена», — приводит слова Костомарова ТАСС.