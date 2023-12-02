Роман Костомаров — о болезни: наверное, мне слишком легко жилось

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, как смирился с мыслью об ампутации обеих стоп и кистей рук. Спортсмену из-за проблем с кровообращением после пневмонии и медикаментозной комы пришлось ампутировать конечности.

«Наверное, мне слишком легко жилось. Всё было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишён всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперёд. Жизнь, судя по всему, и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их. В этом и заключается вся жизнь», — приводит слова Костомарова издание «РИА Новости Спорт».