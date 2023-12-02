Алина Загитова: Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что Олимпиада была её мечтой на протяжении всей спортивной карьеры.

«Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры. Мы всё-таки с самого утра тренируемся до позднего вечера, и когда достигаем этой цели, очень радуемся. И хотя фигурное катание — индивидуальный вид спорта, я бы не смогла достичь цели без команды тренеров, семьи и болельщиков. Я безумно им благодарна», — приводит слова Загитовой с торжественного вечера Российского союза спортсменов издание «РИА Новости Спорт».

Ранее Алину Загитову признали лучшей спортсменкой Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, а её тренера Этери Тутберидзе — лучшим тренером Олимпийских игр в Южной Корее.