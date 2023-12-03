Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе заявил, что ФФККР не получала от Морозов/Ерёменко обращения о смене сборной

Сихарулидзе заявил, что ФФККР не получала от Морозов/Ерёменко обращения о смене сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация не получала обращения от российского дуэта Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко, выступающего в танцах на льду, о смене спортивного гражданства.

«Официально от них ничего не поступало», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, 29 ноября стало известно, что фигуристы прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой. Затем источники сообщили, что спортсмены могут сменить спортивное гражданство на французское, а также что Морозов и Ерёменко покинули Россию. ФФККР заявила тогда, что танцоры на льду планируют продолжить работу с Крыловой, однако сейчас они должны отправиться в США для восстановления Аннабель Морозов от травмы, полученной на этапе Гран-при в Красноярске.

Материалы по теме
ФФККР: Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко продолжат сотрудничать с Анжеликой Крыловой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android