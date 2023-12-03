Министр спорта РФ Матыцин: «Россия спокойно относится к дискриминационному решению ISU»

Министр спорта РФ Олег Матицын заявил, что Россия спокойно относится к дискриминационному решению Международного союза конькобежцев (ISU).

3 декабря празднуют Всемирный день катания на коньках, Матыцин по этому случаю участвует в мероприятиях на ВДНХ.

«Я считаю, что принятие таких необоснованных дискриминационных решений со стороны отдельных лиц – это временное явление. Как организация она всегда продвигала ценности здорового образа жизни, единства большой спортивной семьи. Надеюсь, что это быстро пройдёт.

Россия спокойно относится к таким явлениям. У нас большой потенциал, число олимпийских чемпионов просто огромное. Спокойно реагируем на заявление отдельных людей, для нас важно само явление – катание на коньках», – приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт‑трекисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU на фоне ситуации на Украине.