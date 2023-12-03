Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу в США

Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу в США и поздравили американского фигуриста Илью Малинина с днём рождения. Представитель США также принимал участие в рождественских выступлениях.

«Красивое рождественское шоу. Также поздравляю с днём рождения Илью Малинина», — прокомментировала выступление на шоу в Лисбурге (США) Диана Дэвис в своих соцсетях.

Напомним, Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии перед началом сезона‑2023/2024. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб тренируются в США. По неподтверждённой информации, отношения фигуристов закреплены браком.