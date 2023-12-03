Туктамышева откровенной фотографией поздравила подписчиков с днём катания на коньках

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, поздравила подписчиков своего телеграм-канала с международным днём катания на коньках, опубликовав откровенную фотографию.

Фото: Социальные сети Елизаветы Туктамышевой

На фото спортсменка позирует, прикрыв грудь коньками для фигурного катания, связанные шнурки которых перекинуты через шею спортсменки.

Напомним, 26-летняя Туктамышева приняла участие в контрольных прокатах сборной России перед сезоном-2023/2024, но позже заявила о том, что приостанавливает карьеру и пока будет участвовать только в различных ледовых шоу и других проектах. Решение Елизаветы связано с отсутствием мотивации в условиях отстранения российских фигуристов от участия в международных стартах.