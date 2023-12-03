Доктор медицинских наук Шестаков рассказал об операции, которая предстоит Костомарову

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал об операции и дальнейших процедурах олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придётся проводить серьёзную операцию. Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что ещё два месяца нужно будет потратить для установки. Но риски всегда остаются — нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован. Хотя данная операция вряд ли станет тяжёлой», — сказал Шестаков в интервью Sport24.

Напомним, в январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, затем спортсмена ввели к медикаментозную кому. Из-за болезни у фигуриста возникли проблемы с кровообращением, вследствие которых ему пришлось ампутировать обе стопы и кисти рук.