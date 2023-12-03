Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Доктор медицинских наук Шестаков рассказал об операции, которая предстоит Костомарову

Доктор медицинских наук Шестаков рассказал об операции, которая предстоит Костомарову
Аудио-версия:
Комментарии

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал об операции и дальнейших процедурах олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придётся проводить серьёзную операцию. Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что ещё два месяца нужно будет потратить для установки. Но риски всегда остаются — нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован. Хотя данная операция вряд ли станет тяжёлой», — сказал Шестаков в интервью Sport24.

Напомним, в январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, затем спортсмена ввели к медикаментозную кому. Из-за болезни у фигуриста возникли проблемы с кровообращением, вследствие которых ему пришлось ампутировать обе стопы и кисти рук.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android