Роман Костомаров планирует лечь в больницу на операцию на руке весной 2024 года

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, когда планирует лечь в больницу на пластическую операцию на руке. Спортсмен сообщил, что после операции и восстановления пройдёт процедура протезирования.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придётся на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошёл протез. Так что, скорее всего, это произойдёт весной», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, в январе Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Врачи ампутировали фигуристу стопы и кисти рук.