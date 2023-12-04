«Чувства на этот счёт двойственные». Кацалапов — о желании вернуться

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов ответил на вопрос, нет ли желания вернуться в профессиональное фигурное катание.

«Чувства на этот счёт двойственные. Всё надо делать вовремя, как мы с Викторией Синициной. Сейчас об этом чувстве можно сказать, что, с одной стороны, вернуться иногда очень хочется. По соревновательным ощущениям скучаем. Но, повторюсь, всё должно быть вовремя.

Ну, не то чтобы прямо категоричный ответ. Просто шоу для нас — продолжение спорта, благодаря им мы и новые горизонты открываем, и себя познаём чуть глубже. Это то же фигурное катание для нас, только с меньшим стрессом и большим удовольствием. Потому что сейчас катаемся уже не для судей и оценок, а напрямую для зрителей. Мы выигрывали и чемпионаты России, и чемпионаты Европы и мира, и две медали с Олимпийских игр привезли. Карьера с такими титулами, если не именно нас в расчёт брать даже, а как бы в вакууме, на мой взгляд, состоявшаяся. Сейчас ситуация непростая, олимпийское движение как будто вообще из виду теряется. Мотивацию, мне кажется, сложно собирать в том числе и потому, что не стало международных соревнований. Для спортсменов очень непривычно, что возможности получить титул чемпиона планеты, к примеру, больше нет. Но в этом году я очень активно слежу за всеми соревнованиями. Плюс мы с Викторией ездим открывать некоторые из них. Уровень у нас очень высокий, иногда прям самим на лёд выйти хочется», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».