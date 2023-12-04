«Не нужно есть тазиками». Слуцкая высказалась об РПП в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о расстройствах пищевого поведения в фигурном катании.

«Честно, я с таким не сталкивалась. Я знаю буквально один-два случая, но, опять-таки, надо прежде всего разобраться, почему это происходит? Здесь очень важна роль родителей, которые должны общаться со своими детьми, аккуратно выяснять, почему ребёнок в стрессе, почему он отказывается от еды. Быть худой — это не про не есть. Быть худой — это про правильное сбалансированное питание. Я слежу за своими детьми: что они едят, когда они едят, особенно за дочерью. Она мне говорит: «Мама, я боюсь поправиться». Я ей объясняю: «Бояться не надо, нужно просто правильно сформировать пищевую привычку. Если хочешь сладкое — съешь утром, не наедайся на ночь. Не нужно есть тазиками». И так далее.

Можно нагрузить этой работой тренера, врача, психолога, но не в каждой школе есть такие возможности. В 90% случаев этого нет, поэтому родители в помощь. Они должны рассказывать своим детям, что происходит с организмом в пубертатный период, что происходит при физических нагрузках. Вообще, родители должны быть подкованы во многих вопросах, уметь слушать и слышать своего ребенка и выстраивать общение так, чтобы он не боялся родителей, не скрывал что-то от них, а разговаривал с ними открыто», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.