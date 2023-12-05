Алина Загитова: сама буду тренировать в своей школе фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что планирует не только заниматься подбором сотрудников для своей школы фигурного катания в Казани, но и самостоятельно тренировать юных фигуристов. Ранее стало известно, что начало и завершение строительства школы Загитовой в Республике Татарстан запланировано на 2024 год.

«Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком. Тренером пока ещё не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров. Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны. Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и всё то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом.

Конечно, я сама буду тренировать в школе. Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».