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«Всегда была дурой, ею и осталась». Андронов раскритиковал Слуцкую за слова о Малинине

«Всегда была дурой, ею и осталась». Андронов раскритиковал Слуцкую за слова о Малинине
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Известный спортивный комментатор Алексей Андронов раскритиковал двукратного призёра Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Ирину Слуцкую за отказ комментировать четверной аксель американского фигуриста Ильи Малинина.

В интервью «Чемпионату» Слуцкая заявила, что считает неправильным обсуждать квад-аксель американца в нынешней ситуации, и отметила, что российские фигуристы всё равно лучше всех.

«Всегда была дурой, ею и осталась. Патриотизм головного мозга как он есть. Наши лучше, потому что Америки нет. Мария Бутырская — наше всё!» — написал Андронов в своих соцсетях.

Ранее Малинин убрал четверной аксель из своей программы. Американский спортсмен объяснил это тем, что элемент не приносит много баллов.

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