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Губерниев: Алина Загитова всё успеет! Ждём её результатов в тренерской деятельности

Губерниев: Алина Загитова всё успеет! Ждём её результатов в тренерской деятельности
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуристки Алины Загитовой, которая ранее заявила, что планирует сама тренировать юных спортсменов в своей школе фигурного катания в Казани.

«Это прекрасно! Алина триедина, можно сказать. Алина блестящая спортсменка, она талантливая и великолепная ведущая, а также организатор. Теперь ещё будет и тренером. Это тот случай, когда мы можем только порадоваться! Будем брать пример с Алины Загитовой.

Она всё успевает. В каждом деле Алина является большим профессионалом. Можно всячески рукоплескать и ждать результатов от её тренерской деятельности! Я думаю, что она всё успеет. То есть Алина будет едина в четырёх лицах! Берём пример с Алины Загитовой!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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