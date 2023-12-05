Татьяна Тарасова: здорово, что Загитова собирается тренировать. Будем рады, если получится

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова фигуристки Алины Загитовой, которая ранее заявила, что намерена сама тренировать юных спортсменов в своей школе фигурного катания в Казани.

«Загитова — выдающаяся спортсменка. Здорово, что она собирается построить свою школу и тренировать там, консультировать. Будет ли у неё получаться в тренерской деятельности? Она же пока хочет только начать. А когда будет работать, будет понятно. У Алины есть преимущество: она много умеет и учится каждый день.

Думаете, что наши выдающиеся спортсмены, какой она является, не могут преподавать маленьким детям и учить их кататься? Вы окончили институт — вы ведь можете пойти преподавать это в школу, у вас есть навыки провести урок первоклассникам. Загитова — выдающаяся спортсменка в своём деле. Она хочет, ей это нравится. Это прекрасно. Будет преподавать, а мы будем рады, если у неё будет получаться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.