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Роман Костомаров: хочу заниматься боксом. Это выматывает функционально, что очень важно

Роман Костомаров: хочу заниматься боксом. Это выматывает функционально, что очень важно
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что хочет продолжить занятия боксом.

«Я хочу заниматься боксом. Понятное дело, без протеза — не хочется его сломать или тренера покалечить. Бокс — это координация, движение на ногах, комбинации руками, уклоны. Это очень выматывает функционально, а мне это очень важно. Там правильное дыхание. Я не могу бить с той же силой, но я надеваю перчатки и могу бить ладонью, наносить боковые удары», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, в январе текущего года Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с заболеванием, у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение ампутировать спортсмену стопы и кисти рук.

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