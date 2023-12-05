Тарасова заявила, что хотела бы увидеть исполнителя Shaman в шоу «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном участии поп-исполнителя Shaman в шоу «Ледниковый период».

«Надо посмотреть, как певец Shaman катается на коньках, может, он никогда не был на льду. Мне нужно увидеть, как он себя чувствует в паре, что умеет, а вопрос об участии в том же «Ледниковом периоде» надо спрашивать Илью Авербуха. Это программа и основана на том, чтобы приглашать тех, кто не катался на коньках, и неважно, чем они занимаются. Интересно посмотреть на певца Shaman в этом шоу, но вопрос к Авербуху. Если ему позвонит сам певец или его представители и скажут: «Мы хотим участвовать», то Ярослава обязательно просмотрят», — сказала Тарасова в интервью Sport24.