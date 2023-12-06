Навка — о решении Загитовой открыть школу фигурного катания: прекрасная идея, поддерживаю

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение российской фигуристки, олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой открыть школу фигурного катания в Казани и самой работать в ней тренером.

«Прекрасная идея, я поддерживаю. Не нам с вами судить, справится она или нет. Откроет и посмотрим, почему бы нет», – сказала Навка в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Алина Загитова ранее заявила, что планирует сама тренировать юных спортсменов в своей школе фигурного катания в Казани. Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов сообщил, что строительство школы фигурного катания Загитовой в Казани планируется начать и завершить в 2024 году.