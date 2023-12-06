Роман Костомаров: то, что произошло 10 января, было для меня концом света

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал о ходе своей реабилитации.

«То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть я ничего и не понимал. Я просто заснул на долгое время, я был в коме, и страшные события, которые со мной произошли, переживали больше всего мои родные и близкие — все, кто меня любит. Спасибо моей жене и моей маме, родным и близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они, все, что они перенесли, — страшные события.

Когда я пришёл в себя, то тоже понимал, что со мной произошло что-то страшное. Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом: я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук. Это был страшный удар, после которого я долго время задавал вопросы: для чего, почему? Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, найдем возможность жить дальше», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов и ему провели несколько ампутаций рук и ног. После выписки из больницы Роман уже выходил на лёд в кроссовках на шоу Ильи Авербуха, а также провёл несколько тренировок в бассейне.