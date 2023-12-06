Илья Малинин намерен исполнить четверной аксель в финале Гран-при ISU

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Американский фигурист Илья Малинин планирует исполнить четверной аксель в финале Гран-при ISU, сообщает Sports.ru.

По информации источника, спортсмен на тренировке в Пекине трижды зашёл на четверной прыжок. Два четверных акселя получились чистыми, в одном из прыжков Малинин допустил ошибку. Ожидается, что американец прыгнет элемент в произвольной программе.

Напомним, Малинин является первым в истории фигуристом, прыгнувшим четверной аксель в официальных соревнованиях. Ранее спортсмен сообщал, что убрал четверной прыжок из программы из-за недостаточного количества баллов за элемент.

Финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 пройдёт с 7 по 9 декабря в Пекине (Китай).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.