Синицына: Валиева объяснила, что в спорте есть эмоция, которая в шоу не выражается

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына ответила на вопрос, не мешают ли выступления в шоу спортивной карьере.

«Не знаю. Но, например, мы сейчас на Гран-при в Москве с Камилой Валиевой общались. Я её спрашивала про шоу, и она рассказывала: «Ксюш, знаешь, первые два года я вообще кайфовала – столько было всего нового, интересного. А сейчас я понимаю, что соревнования – неотъемлемая часть фигурного катания, которой в шоу не хватает. Я выхожу, и…» Она мне так объяснила, что есть какая-то эмоция, которая в шоу не выражается. Драйв, адреналин, позитивные эмоции, победа – это то, чего в шоу не будет. Но как артистку себя в шоу показать – это да, это интересно. А соревнования – неотъемлемая часть спорта. Я не была в шоу, я не знаю, но вот так с Камилой порассуждали», — сказала Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».