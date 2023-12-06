Синицына рассказала, как тренировалась с Нэйтаном Ченом у Арутюняна в США

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала, как тренировалась с Нэйтаном Ченом у Арутюняна в США.

Журанков: Ты же ездила в Калифорнию к Арутюняну. Видела, как Нэйтан Чен тренируется, была в этой мекке четверных прыжков.

Синицына: Ну, не прям его видела. Получается, может, я два дня видела, как Чен тренируется, потому что он тогда учился и был в другом городе. Он тренировался с Рафаэлем дистанционно. Арутюнян, да, хорошо знает, как прыгать четверные прыжки и всё понятно объясняет.

Журанков: Ты с ним работала, обсуждала ультра-си?

Синицына: Да, мы там и начали с ним работу над тройным акселем и по ходу сезона-2019/2020 добили его. Арутюнян хорошо технику объясняет, какие ощущения должны быть до и во время прыжка. Тебе становится намного яснее, понятнее. А в эти два дня, когда Чен приходил на тренировки, было очень интересно. Такая атмосфера и энергетика. У него такая свобода движения, он настолько пропускал их через себя, что со стороны это казалось очень легко и непринуждённо. Ты просто ездишь с открытым ртом и смотришь на него. Это мои лучшие тренировки были с ним на одном льду.