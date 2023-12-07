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Илья Малинин может исполнить четверной аксель в короткой программе финала Гран-при ISU

Американский фигурист Илья Малинин может исполнить четверной аксель в короткой программе на финале Гран-при ISU в Пекине, сообщает Golden Skate.

По информации источника, вероятность исполнения прыжка фигуристом в короткой программе велика. Ранее сообщалось, что Малинин трижды зашёл на четверной прыжок на тренировке. Ожидалось, что спортсмен планирует исполнить этот элемент в произвольной программе.

Напомним, Малинин является первым в истории фигуристом, прыгнувшим четверной аксель в официальных соревнованиях. Ранее спортсмен сообщал, что убрал четверной прыжок из программы из-за недостаточного количества баллов за этот элемент.

Финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 пройдёт с 7 по 9 декабря в Пекине (Китай).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.