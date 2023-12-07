Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алина Загитова станцевала в красном платье под песню Кати Лель «Мой мармеладный»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала образ для фотосессии и станцевала под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

Спортсменка провела фотосессию в красном блестящем платье и фиолетовых перчатках. Наряд Загитовой является отсылкой к образу Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

«Не позвонила, не открыла и не звала,

Почти душила, но забила на твои слова», — процитировала песню Загитова в своём телеграм-канале.

Напомним, Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Алина учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, участвует в различных ледовых шоу и светских мероприятиях.