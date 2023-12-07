Илья Малинин лидирует после короткой программы финала Гран-при ISU
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Американский фигурист Илья Малинин, впервые в истории выполнивший четверной аксель в ходе короткой программы на финале Гран-при ISU по фигурному катанию в Пекине (Китай), лидирует после первого дня соревнований. За прокат фигурист получил 106,90 балла. На втором месте японец Сёма Уно с результатом 106,02 балла, на третьем его соотечественник Юма Кагияма, набравший 103,72 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
07 декабря 2023, четверг. 14:07 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
106.90
2
Сёма Уно
Япония
106.02
3
Юма Кагияма
Япония
103.72
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 106,90.
2. Сёма Уно (Япония) — 106,02.
3. Юма Кагияма (Япония) — 103,72.
4. Као Миура (Япония) — 94, 86.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 93,20.
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 88,36.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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