Илья Малинин лидирует после короткой программы финала Гран-при ISU

Американский фигурист Илья Малинин, впервые в истории выполнивший четверной аксель в ходе короткой программы на финале Гран-при ISU по фигурному катанию в Пекине (Китай), лидирует после первого дня соревнований. За прокат фигурист получил 106,90 балла. На втором месте японец Сёма Уно с результатом 106,02 балла, на третьем его соотечественник Юма Кагияма, набравший 103,72 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 106,90.

2. Сёма Уно (Япония) — 106,02.

3. Юма Кагияма (Япония) — 103,72.

4. Као Миура (Япония) — 94, 86.

5. Кевин Аймоз (Франция) — 93,20.

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 88,36.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.