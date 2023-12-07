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Одна из судей оценила чистый четверной аксель Малинина как выполненный с падением

Одна из судей оценила чистый четверной аксель Малинина как выполненный с падением
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Бельгийский арбитр Франсуаза де Раппар поставила Илье Малинину -5 за чисто исполненный четверной аксель, хотя такая оценка выставляется за падение при выполнении элемента.

Напомним, американский фигурист Илья Малинин первым в истории исполнил четверной аксель в короткой программе во время финала Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024, проходящего в столице Китая Пекине.

По итогам короткой программы спортсмен захватил лидерство, получив за прокат 106,90 балла. На втором месте расположился японский фигурист Сёма Уно, отставший от лидера на 0,88 балла. Замыкает призовую тройку по итогам первого дня соревнований соотечественник Уно Юма Кагияма. Он завершил короткую программу с результатом 103,72 балла.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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