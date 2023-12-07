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Видео: историческая короткая программа Ильи Малинина с четверным акселем

Видео: историческая короткая программа Ильи Малинина с четверным акселем
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Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на финале Гран-при ISU в Пекине (Китай).

Спортсмен впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе и получил 106,90 балла. Элемент был засчитан судьями.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом короткой программы лидера соревнований.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Второе место после короткой программы занимает японский фигурист Сёма Уно, набравший 106,02 балла. Третьим перед прокатом произвольной программы является японец Юма Кагияма (103,72 балла). Фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представят произвольную программу 9 декабря.

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