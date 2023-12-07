«Приехал в Пекин, чтобы всех удивить». Малинин — о четверном акселе в КП на Гран-при

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе на финале Гран-при ISU в Пекине (Китай).

«Я приехал сюда, чтобы всех удивить. На меня это оказывало большое давление. Я знал, что мне будет очень сложно тренировать четверной аксель и исполнить его. Но я много работал, и мне удавалось исполнить прыжок на тренировках. Конечно, слышать то, как зрители сходят с ума после моего приземления, — это великолепное чувство. Я постараюсь сохранить концентрацию и, вероятно, снова попробую прыгнуть четверной аксель. Надеюсь, выступление будет чистым», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Напомним, Малинин впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе на финале Гран-при ISU. Спортсмен лидирует перед прокатом произвольной программы.