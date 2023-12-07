Стал известен состав команд на юниорский Кубок Первого канала по фигурному катанию
Пресс-служба Кубка Первого канала по фигурному катанию опубликовала составы команд, которые выступят на соревнованиях среди юниоров.
Команда 1
- Маргарита Базылюк
- Виктория Морозова
- София Дзепка
- Николай Угожаев
- Эдуард Карартынян
- Лев Лазарев
- Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик
- Анна Москалёва — Артём Родзянов
- Анна Коломенская — Артём Фролов
- Анна Щербакова — Егор Гончаров
Команда 2
- Алиса Двоеглазова
- Алёна Принёва
- Агата Петрова
- Арсений Федотов
- Иван Рамзенков
- Никита Малютин
- Кира Доможирова — Илья Вегера
- Таисия Щербинина — Артём Петров
- Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов
- Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин
Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт 9 декабря в Калуге. Эти соревнования состоятся впервые в истории.
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