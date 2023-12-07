Стал известен состав команд на юниорский Кубок Первого канала по фигурному катанию

Пресс-служба Кубка Первого канала по фигурному катанию опубликовала составы команд, которые выступят на соревнованиях среди юниоров.

Команда 1

Маргарита Базылюк

Виктория Морозова

София Дзепка

Николай Угожаев

Эдуард Карартынян

Лев Лазарев

Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик

Анна Москалёва — Артём Родзянов

Анна Коломенская — Артём Фролов

Анна Щербакова — Егор Гончаров

Команда 2

Алиса Двоеглазова

Алёна Принёва

Агата Петрова

Арсений Федотов

Иван Рамзенков

Никита Малютин

Кира Доможирова — Илья Вегера

Таисия Щербинина — Артём Петров

Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов

Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин

Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт 9 декабря в Калуге. Эти соревнования состоятся впервые в истории.