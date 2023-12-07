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Стал известен состав команд на юниорский Кубок Первого канала по фигурному катанию

Стал известен состав команд на юниорский Кубок Первого канала по фигурному катанию
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Пресс-служба Кубка Первого канала по фигурному катанию опубликовала составы команд, которые выступят на соревнованиях среди юниоров.

Команда 1

  • Маргарита Базылюк
  • Виктория Морозова
  • София Дзепка
  • Николай Угожаев
  • Эдуард Карартынян
  • Лев Лазарев
  • Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик
  • Анна Москалёва — Артём Родзянов
  • Анна Коломенская — Артём Фролов
  • Анна Щербакова — Егор Гончаров

Команда 2

  • Алиса Двоеглазова
  • Алёна Принёва
  • Агата Петрова
  • Арсений Федотов
  • Иван Рамзенков
  • Никита Малютин
  • Кира Доможирова — Илья Вегера
  • Таисия Щербинина — Артём Петров
  • Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов
  • Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин

Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт 9 декабря в Калуге. Эти соревнования состоятся впервые в истории.

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