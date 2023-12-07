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Экс-ученика Этери Тутберидзе могут дисквалифицировать на два года

Экс-ученика Этери Тутберидзе могут дисквалифицировать на два года
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21-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ANSA.

По информации источника, именно такой срок отстранения запросило обвинение. Напомним, в сентябре стало известно, что итальянский фигурист пропустил три тестирования на допинг. Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе, в которой находился с января текущего года, и вернулся в Италию.

После обвинения в нарушении антидопинговых правил Грассль снялся с этапов Гран-при во Франции (3-5 ноября) и Японии (24-26 ноября). До этого итальянский спортсмен был исключён из заявки на предсезонные турниры серии «челленджер» Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy.

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