Экс-ученика Этери Тутберидзе могут дисквалифицировать на два года

21-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ANSA.

По информации источника, именно такой срок отстранения запросило обвинение. Напомним, в сентябре стало известно, что итальянский фигурист пропустил три тестирования на допинг. Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе, в которой находился с января текущего года, и вернулся в Италию.

После обвинения в нарушении антидопинговых правил Грассль снялся с этапов Гран-при во Франции (3-5 ноября) и Японии (24-26 ноября). До этого итальянский спортсмен был исключён из заявки на предсезонные турниры серии «челленджер» Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy.