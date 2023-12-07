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Один из лидеров сезона Адам Сяо Хим Фа прокомментировал неудачный прокат КП в финале ГП

Один из лидеров сезона Адам Сяо Хим Фа прокомментировал неудачный прокат КП в финале ГП
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Чемпион Европы 2023 года, один из лидеров текущего сезона французский фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал неудачный прокат короткой программы в рамках финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай).

Адам занимает промежуточное последнее, шестое место. Судьи оценили его прокат в 88,36 балла. Француз сорвал свой самый дорогой элемент в своей КП: вместо четверного лутца он скрутил только два оборота.

«Было разочарование после ошибки на лутце, но соревнования не окончены. Завтра я возьму выходной и сделаю, что смогу.

Я не знаю причин такого выступления, нужно пересмотреть прокат, я очень хорошо ощущал себя сегодня. Я старался не думать о том, что стану фаворитом, случиться может что угодно, я работаю на максимум», — приводит слова Фа Golden Skate.

Адам и другие фигуристы представят произвольную программу 9 декабря.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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