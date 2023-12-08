Финал Гран-при ISU, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 8 декабря, станет известно, какая спортивная пара выиграет финал серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования проходят в Пекине (Китай), шесть лучших пар мира начнут представлять свои произвольные программы в 11:45 мск.

Отметим, что по итогам короткой программы лидерами престижных соревнований являются представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Судьи оценили их прокат в 72,56 балла. Практически вровень с ними идут канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Тройку промежуточных лидеров замыкает итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачи.

Напомним, представители России в серии Гран-при ISU не участвуют на фоне международного бана, вызванного ситуацией на Украине.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.