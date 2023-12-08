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Финал Гран-при ISU, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Финал Гран-при ISU, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 8 декабря, в борьбу за звание чемпионки финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, который проходит в Пекине (Китай), вступят женщины. Соревнования начнутся в 14:55 мск.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
08 декабря 2023, пятница. 14:55 МСК
Не началось

За престижный титул поборются:

1. Рён Сумиёси (Япония).
2. Нина Пинзаррон (Бельгия).
3. Хана Ёсида (Япония, чемпионка этапа Гран-при).
4. Луна Хендрикс (Бельгия, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира).
5. Изабо Левито (США, действующая чемпионка страны).
6. Каори Сакамото (Япония, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира).

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается изначальных рекомендаций МОК и запрещает представителям России участвовать в международных стартах из-за ситуации на Украине.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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