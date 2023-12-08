Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Финал Гран-при ISU, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 8 декабря, в борьбу за звание чемпионки финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, который проходит в Пекине (Китай), вступят женщины. Соревнования начнутся в 14:55 мск.

За престижный титул поборются:

1. Рён Сумиёси (Япония).

2. Нина Пинзаррон (Бельгия).

3. Хана Ёсида (Япония, чемпионка этапа Гран-при).

4. Луна Хендрикс (Бельгия, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира).

5. Изабо Левито (США, действующая чемпионка страны).

6. Каори Сакамото (Япония, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира).

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается изначальных рекомендаций МОК и запрещает представителям России участвовать в международных стартах из-за ситуации на Украине.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.